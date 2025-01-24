В Севастополе введен режим ЧС федерального уровня

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что это связано с разливом мазута в Чёрном море.

Ранее с такой просьбой к властям обращался губернатор Михаил Развожаев.

Решение было объявлено по итогам заседания правительственной комиссии, которое состоялось в Анапе. Это позволит привлечь силы и средства федеральных органов власти и госкорпораций, а также оказать финансовую помощь городу из фонда правительства.

С 3 января в Севастополе действовал региональный режим ЧС. В его рамках на ликвидацию последствий разлива мазута из местного бюджета было выделено 78 млн рублей.