За нападение на контролера столичного транспорта мужчина получил 1,5 года лишения свободы условно, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В феврале 2024 года на станции «Новокосино» инспектор выявила пассажира, который не оплатил проезд. На просьбу предоставить проездной документ нарушитель отреагировал агрессивно и несколько раз ударил контролера. Реутовский городской суд Московской области назначил агрессивному безбилетнику год и шесть месяцев лишения свободы условно», – говорится в сообщении.

Нападение на сотрудников московского транспорта расценивается как применение насилия в отношении представителя власти по ст. 318 УК РФ и предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В департаменте подчеркнули, что такие случаи никогда не остаются безнаказанными.

Пассажирам напомнили о необходимости оплачивать поездку при входе в транспорт. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. руб.