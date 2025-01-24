Пьяный пассажир устроил дебош в летевшем из Москвы самолете

Правоохранители задержали в аэропорту Минска пьяного пассажира, который устроил дебош в летевшем из Москвы самолете. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Мужчина в костюме на протяжении полета неоднократно вставал со своего места и начинал активно ругаться с попутчиками, мешая работе экипажа судна. По данным журналистов, дебошир является гражданином Белоруссии, и до посадки в Москве его сопровождали сотрудники Министерства внутренних дел РФ — мужчину депортировали из России.

— Мир тебе братан, по-братски, — передает слова хулигана Telegram-канал вещателя.

Экипаж другого самолета в начале января сообщил о нарушителе порядка на борту рейса, направлявшегося в Екатеринбург. По прибытии выяснилось, что дебоширом оказался местный депутат.