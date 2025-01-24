Полиция не усмотрела нарушения закона в "свадьбе" между детьми в Астрахани

Видео со "свадьбой" детей, которое ранее было выложено в интернет и вызвало общественный резонанс, является свадебным ритуалом, он носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака. Противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о "свадьбе" цыганских детей восьми и тринадцати лет в Астрахани. "Свадьба" проходила в ресторане, девочка была в свадебном платье. Видео вызвало общественный резонанс, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии СМИ сообщила, что необходимо поднять вопрос о воспитании детей в цыганских общинах.

"В результате проведенной в УМВД России по городу Астрахани проверки по установлению обстоятельств свадебного ритуала между несовершеннолетними астраханцами установлено, что он носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака. Несовершеннолетние проживают раздельно друг от друга со своими семьями и официально оформят отношения только после достижения установленного законодательством возраста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что противоправных деяний в отношении несовершеннолетних не совершалось. Сотрудниками по делам несовершеннолетних городской полиции с законными представителями несовершеннолетних проведена разъяснительная работа. Как пояснил ТАСС представитель цыганской диаспоры на территории Астраханской области Григорий Кузменко, у цыган есть такая традиция - договариваться о свадьбе заранее.