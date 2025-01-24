В Астрахани в девятиэтажке произошел взрыв газовоздушной смеси

Хлопок газовоздушной смеси произошел в девятиэтажном жилом доме в Советском районе Астрахани, пострадал один человек. По предварительной информации, обрушения конструкций нет, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Астраханской области.

"24.01.2025 в 13:10 (12:10 мск) в главное управление поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в жилом девятиэтажном доме без последующего горения по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Безжонова, 82. Есть пострадавший. По предварительной информации, обрушения конструкций нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Силами МЧС России проводилась эвакуация жильцов. Организовано взаимодействие с компетентными службами. Информация уточняется.