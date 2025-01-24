Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Он также заявил, что власти намерены не только восстановить, но и улучшить побережье по сравнению с его состоянием до происшествия. Все работы будут проводить в межсезонье, чтобы не помешать отдыху туристов.

Для восстановления 280 гектаров пляжных территорий потребуется привезти около 840 тыс. кубометров песка. Это почти в четыре раза больше, чем было вывезено загрязнённого грунта. Новый песок доставят с месторождения кварцевого песка под Анапой.

Ранее руководство Кубани сообщило, что треть вывезенного с пляжей загрязнённого мазутом песка придётся утилизировать. Остальное будут использовать при строительстве дорог, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе. Они перевозили больше девяти тысяч тонн мазута. В акватории произошёл разлив почти 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов.