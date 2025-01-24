Против жителя Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене

Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Хабаровска по факту госизмены и участия в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

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Следствие полагает, что злоумышленник действовал по заказу разведки Украины и занимался сбором данных об участниках спецоперации России на Украине. Целью действий мужчины было нанесение ущерба безопасности российской армии. Ранее командира воздушного судна гражданской авиации задержали в Краснодаре по подозрению в госизмене. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».