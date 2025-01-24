В Салехарде загорелся склад «Почты России»

Пожар произошёл днём 24 января в одном из зданий на улице Гаражной, 6 в Салехарде. Как сообщили корреспонденту «Ямал 1» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, пожарные прибыли на место спустя считанные минуты после поступления вызова.

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На момент прибытия сотрудников МЧС в складских помещениях наблюдался густой чёрный дым. Сейчас площадь пожара составляет 160 квадратных метров, тушение продолжается.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, помещение является складом «Почты России».

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