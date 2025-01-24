Сотрудники ФСБ накрыли занимавшуюся похищением военных банду

Сотрудники ФСБ задержали членов банды, подозреваемых в похищении военных и вымогательствах у бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.

По данным спецслужбы, члены преступной группы использовали в своей схеме двух несовершеннолетних девушек. Девушки должны были знакомиться с участниками СВО в интернете «для вступления с ними в интимную связь».

Затем преступники похищали военнослужащих, выдавая себя за полицейских. Они вымогали у военных по три миллиона рублей, угрожая возбудить уголовное дело из-за связи с несовершеннолетними.

По информации ФСБ, также члены банды вымогали деньги у бизнесменов из Ростовской области под разными предлогами. Для психологического давления на жертв банда использовала судимого за мошенничество жителя Ростовской области, который представлялся членом ЧВК Вагнера. В действительности он никогда не служил в армии или добровольческих формированиях и работал массажистом, охранником и фитнес-тренером.

Также банда занималась вымогательством у предпринимателей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В отношении организатора преступной группы и десяти ее членов возбудили уголовные дела о похищениях людей и вымогательстве.

У подозреваемых изъяли травматическое и охолощенное оружие, патроны к нему, запрещенные в гражданском обороте сильнодействующие вещества, средства связи и военную форму с шевронами. Все задержанные сейчас находятся в СИЗО Ростова-на-Дону.

Ранее в Следственном комитете (СК) России предупредили о поддельных интернет-страницах СК, с помощью которых преступники пытаются собирать личные данные участников СВО. Речь идет о фейковых ресурсах с символикой СК, в их числе - поддельный сайт, предлагающий «содействие» участникам СВО и членам их семей в получении выплат. На сайте участникам спецоперации предлагалось заполнить заявление, указав персональные данные.

Если человек заполнит форму и оставит свой номер телефона, ему позвонят лжесотрудники СК и попросят перевести деньги на «нужды, связанные с исполнением запроса о выплате».