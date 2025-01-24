Российского пилота задержали по подозрению в госизмене

Правоохранители задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Кубани.

По информации спецслужб, 57-летний гражданин России установил связь с волонтером, который собирает средства для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Через онлайн-сервис обмена электронных денег и криптовалют он совершил денежный перевод на предоставленный ему счет.

Судя по опубликованным кадрам, мужчину задержали после выхода из автобуса. Возбуждено и расследуется уголовно дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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Ранее пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю заявила о задержании жителя Хабаровска, который собирал данные об участниках спецоперации в интересах главного управления разведки Минобороны Украины. Дело расследовалось по статье о государственной измене, однако позднее действия мужчины также квалифицировали по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).