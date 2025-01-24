Россиянин сбросил своего сына с катера в Таиланде

Полиция Таиланда задержала россиянина по обвинению в умышленном убийстве 13-летнего сына. Как сообщает ТАСС, 45-летний гражданин РФ схватил ребенка и бросил в воду с катера, после чего тот ударился об винт, получил травмы и позднее скончался в больнице.

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По информации местных СМИ, инцидент произошел у Суринских островов во время морской прогулки на катере, на борту которого находились 33 туриста. По какой причине мужчина решил выбросить 13-летнего сына за борт — не уточняется. Агентство отмечает, что у погибшего мальчика отсутствует российское гражданство, он является таиландским подданным.

В ближайшее время полиция доставил подозреваемого в суд. В случае признания мужчины виновным в умышленном убийстве ему грозит смертная казнь, пожизненное заключение или тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет.