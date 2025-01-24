Суд продлил арест москвичке Джоган, кричавшей о ненависти к русским

Суд в Москве продлил срок ареста до конца февраля москвичке Яне Джоган по делу о хулиганстве.

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Об этом сообщила РИА Новости её адвокат Елена Пономарева.

«Продлили до 26 февраля включительно», — сказала она.

В конце декабря прошлого года 37-летней москвичке Яне Джоган, которая угрожала строителям пистолетом и обзывала их «руснёй», назначили административный штраф в размере 2 тыс. рублей.

Джоган признали виновной по административной статье о демонстрации экстремистской символики.