В США задержали мужчину, проникшего на территорию поместья Трампа

Мужчина перелез через внешнее ограждение поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Его задержали полицейские.

Как сообщил телеканал Fox News, инцидент произошёл во вторник. Задержанным оказался 32-летний Биджан Арсео. Ему предъявили обвинение в незаконном проникновении на территорию поместья с целью совершить правонарушение.

Раскрыты последствия нового покушения на Трампа

Ситуацию прокомментировала Секретная служба. Её представитель в комментарии телеканалу заявил, что произошедшее не повлияло на деятельность ведомства.

«...Но мы чрезвычайно серьёзно относимся к таким вещам», — указал он.

Ранее российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что новое покушение на Трампа обернётся гражданской войной в США.