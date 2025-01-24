В ночь на пятницу, 24 января, в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

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Уточняется, что звуки взрывов были слышны около 02:10 по местному времени (03:10 по московскому). До этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

В Киеве прогремели взрывы

Подробности произошедшего не сообщаются, данные о пострадавших или повреждениях не приводятся.

Ранее стало известно, что на фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание. В заявлении Госслужбы по ЧС Украины сказано, что рано утром в районе постройки зафиксировали прилет. Кроме того, появились сведения о повреждении магистрального водопровода в том же районе.

До этого сообщалось, что после взрывов в ряде районов Киева пропало водоснабжение.