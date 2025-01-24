Часть Курска осталась без света после атаки ВСУ

Курск оказался частично обесточен после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

Он рассказал, что в результате падения украинского беспилотника были повреждены электропровода.

«От электричества отключен район улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков», — уточнил градоначальник.

ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

По его словам, восстановительные работы начнутся после завершения мероприятий на месте происшествия. Позднее будет проведена оценка ущерба, добавил Куцак.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 37 беспилотников над Курской областью. Еще семь были сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Крымом и один — над Белгородской областью.