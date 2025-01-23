В ФРГ женщину обвинили в незаконной продаже российской недвижимости

Генпрокуратура Берлина обвинила женщину в незаконной продаже российской недвижимости в районе Лихтенберг в 2021-2022 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Уточняется, что 59-летней женщине предъявлены обвинения в пяти случаях подделки документов группой лиц, трех случаях подготовки и двух случаях совершения особо крупного мошенничества. Продажу российской недвижимости она осуществляла по «доверенности РФ».

Известно, что обвиняемая является соучастницей уже находящегося несколько лет под следствием мужчины. Гражданской какой страны и как ее зовут не раскрывается. Однако, по данным немецких СМИ, женщина, которую зовут на украинский манер «Олена», выдавала себя за сотрудницу ФСБ.

Данный случай является не единичным, ранее к уголовной ответственности по делу о продаже российской недвижимости в Лихтенберге в 2021-2022 годах также привлекался стоматолог из Берлина. Кроме того была пресечена попытка продажи пустующего здания «Аэрофлота». В связи с подобными инцидента в декабре 2022 года власти РФ предоставили необходимые для восстановления прав на незаконно проданную российскую недвижимость полномочия послу в Берлине Сергею Нечаеву.