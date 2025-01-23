Пенсионерка устроила дебош в салоне летевшего в Москву самолета
Пенсионерка устроила дебош на борту летевшего из Калининграда в Москву самолета. Об этом в четверг, 23 января, сообщил Telegram-канал «Что там, Москва?».
По его данным, пассажирка наотрез отказывалась пристегиваться к креслу, поскольку посчитала, что в случае авиакатастрофы это ее не спасет. Кроме того, неадекватная женщина спорила с бортпроводниками, которым также мешала работать. Хулиганку передали правоохранителям сразу после приземления в столичном аэропорту, следует из публикации.
Самолет «Узбекистанских авиалиний», летевший из Нью-Йорка в Ташкент, 13 января приземлился в Казани из-за поведения пьяного пассажира.
Экипаж другого самолета сообщил о нарушителе порядка на борту рейса, направлявшегося в Екатеринбург. По прибытии выяснилось, что дебоширом оказался местный депутат.