Пенсионерка устроила дебош в салоне летевшего в Москву самолета

Пенсионерка устроила дебош на борту летевшего из Калининграда в Москву самолета. Об этом в четверг, 23 января, сообщил Telegram-канал «Что там, Москва?».

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По его данным, пассажирка наотрез отказывалась пристегиваться к креслу, поскольку посчитала, что в случае авиакатастрофы это ее не спасет. Кроме того, неадекватная женщина спорила с бортпроводниками, которым также мешала работать. Хулиганку передали правоохранителям сразу после приземления в столичном аэропорту, следует из публикации.

Самолет «Узбекистанских авиалиний», летевший из Нью-Йорка в Ташкент, 13 января приземлился в Казани из-за поведения пьяного пассажира.

Экипаж другого самолета сообщил о нарушителе порядка на борту рейса, направлявшегося в Екатеринбург. По прибытии выяснилось, что дебоширом оказался местный депутат.