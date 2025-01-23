В Железногорске нашли живой пропавшую девочку

Девочка, которая накануне пропала в городе Железногорске Курской области, найдена живой. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

"22 января текущего года в городе Желелезногорске 9-летняя девочка по разрешению мамы ушла с подругой на прогулку. Девочки гуляли по городу, после чего пришли в квартиру подруги потерпевшей. Через некоторое время малолетняя скрылась в неизвестном направлении, после чего домой не вернулась. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). В результате масштабных поисковых мероприятий ребенок найден живым", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, состояние ребенка удовлетворительное, ей оказывается необходимая медицинская помощь.