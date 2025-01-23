Бывшего замминистра российского региона арестовали за аферу с мертвыми душами

Центральный районный суд Калининграда арестовал бывшего замминистра здравоохранения Калининградской области, обвиняемую в хищении 2,8 миллиона рублей с использованием незаконной схемы «мертвых душ». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта. В отношении арестованной возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года чиновница вступила в преступный сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе Минздрава Калининградской области с целью фиктивного трудоустройства знакомого в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан. Зарплату подставного сотрудника получали замминистра и ее сообщники.

Ущерб государству превысил 2,8 миллиона рублей.

22 января сообщалось, что уголовное дело о мошенничестве, в котором обвиняется бывший заместитель министра МЧС России Павел Барышев, направлено в суд.