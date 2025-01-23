Раскрыт масштаб пожара на складе под Москвой

Площадь пожара в складском комплексе «Логистера» в Клину под Москвой достигла 10 тысяч квадратных метров. Масштаб возгорания раскрыли в МЧС.

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По данным ведомства, пожар уже локализовали на площади пять тысяч квадратных метров. При этом отмечается, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.

«На месте работают порядка 100 специалистов и более 30 единиц техники», — добавили в МЧС.

Ранее было опубликовано видео с места происшествия, снятое очевидцами. На кадрах можно увидеть огромный столб серого дыма, поднимающийся вверх от зданий.