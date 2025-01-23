В Саратовской области задержали начальника колонии

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении начальника одной из исправительных колоний в Саратовской области. Он задержан, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"В отношении начальника одной из исправительных колоний регионального УФСИН возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). <...> Следователями СК подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

О начальнике какой исправительной колонии идет речь, в следственном управлении не уточнили. По информации следствия, с марта по декабрь 2024 года злоумышленник из личной заинтересованности требовал от осужденных на системной основе осуществить ремонтные работы здания учреждения за деньги их родственников.

Противоправные действия выявили сотрудники регионального УФСБ России во взаимодействии с отделом собственной безопасности УФСИН России по Саратовской области. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о начальнике колонии № 10.