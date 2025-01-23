Приговоренный к 17 годам колонии за госизмену россиянин шпионил в пользу США

Приговоренный к 17 годам колонии по делу о государственной измене россиянин Дмитрий Шатресов работал на США. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным силовиков, 40-летний мужчина незаконно получил сведения, составляющие гостайну, и планировал передать их американской разведке. В январе 2024 года при попытке это осуществить его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что Шатресов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере ста тысяч рублей.