Мощный пожар произошел в подмосковном Клину

В подмосковном Клину произошло сильное возгорание. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что на Волоколамском шоссе горит склад. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России следуют к месту.

Отмечается, площадь пожара в Клину составляет 10 тысяч «квадратов». На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства.

По данным Telegram-канала «112», пожар случился в комплексе «Логистера» на Волоколамском шоссе. Ему присвоен второй номер сложности.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что сотрудники экстренных служб ликвидировали первый с начала 2025 года травяной пожар в Московской области. Уточнялось, что возгорание возникло вдоль автомобильной дороги в районе деревни Барановка.