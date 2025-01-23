В Москве пропала студентка, ограбившая свою квартиру по приказу мошенников

Мошенники убедили 18-летнюю студентку ограбить свою же квартиру в Москве на улице Остоженка, после чего девушка пропала, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, девушка несколько дней общалась в Telegram с неизвестным мужчиной и показывала ему драгоценности, которые хранились в квартире. Затем злоумышленник убедил ее вскрыть находящийся дома сейф с драгоценностями, после чего девушка встретилась с мошенниками и передала им золото и бриллианты. Сама студентка после этого не выходит на связь.

Уточняется, что ее мать - дизайнер одежды и владеет бутиком-ателье в центре Москвы. Женщина написала заявление в полицию. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов рублей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить экс-чиновницу, отдавшую мошенникам более 400 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».