Жена президента Федерации еврейских общин России подала иск хирургу из-за потери зрения

Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода подала иск против московского хирурга Екатерины Лонской, сообщил адвокат потерпевшей Александр Добровинский.

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Инна Борода требует компенсацию в 27,6 млн рублей за потерю зрения, которую она связывает с неудачной операцией по блефаропластике, сказал адвокат РИА «Новости».

«Это ровно та сумма, которая уже была потрачена на операции по восстановлению зрения, проживание, питание, транспортные расходы и расходы на реабилитацию и прочие. Хочу обратить внимание, что это все – физические траты, которые понесла Инна Борода, для того чтобы восстановить зрение», – уточнил юрист.

Исковое заявление подано в рамках уголовного дела в следственное управление по Центральному административному округу Москвы.

Лонская обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, обвиняемая не провела надлежащую диагностику и не уточнила, какие препараты принимает пациентка, что привело к серьезным последствиям.

Врач не признает свою вину и находится под домашним арестом.

В мае 2024 года Добровинский сообщал, что Инна Борода ослепла на один глаз после неудачной блефаропластики в московской клинике «Клазко».