Жена президента Федерации еврейских общин России подала иск хирургу из-за потери зрения

Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода подала иск против московского хирурга Екатерины Лонской, сообщил адвокат потерпевшей Александр Добровинский.

Жена президента Федерации еврейских общин России подала иск хирургу из-за потери зрения
© Georgiy Datsenko/iStock.com

Инна Борода требует компенсацию в 27,6 млн рублей за потерю зрения, которую она связывает с неудачной операцией по блефаропластике, сказал адвокат РИА «Новости».

«Это ровно та сумма, которая уже была потрачена на операции по восстановлению зрения, проживание, питание, транспортные расходы и расходы на реабилитацию и прочие. Хочу обратить внимание, что это все – физические траты, которые понесла Инна Борода, для того чтобы восстановить зрение», – уточнил юрист.

Исковое заявление подано в рамках уголовного дела в следственное управление по Центральному административному округу Москвы.

Лонская обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, обвиняемая не провела надлежащую диагностику и не уточнила, какие препараты принимает пациентка, что привело к серьезным последствиям.

Врач не признает свою вину и находится под домашним арестом.

В мае 2024 года Добровинский сообщал, что Инна Борода ослепла на один глаз после неудачной блефаропластики в московской клинике «Клазко».

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Александр Добровинский
Москва