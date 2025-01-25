В районе причала Витязево собрано более 1,4 тонны мазута

Более 1,4 тонны мазута было собрано со дна Черного моря в районе причала Витязево в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

© Газета.Ru

"Водолазными группами МЧС России собраны нефтепродукты в районе причала Витязево. Со дна собрано более 1 400 килограммов мазута", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в акватории Черного моря обследовано около 5 000 квадратных километров. Для обследования и мониторинга обстановки задействовано 26 судов.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов ранее заявил, что к лету 2025 года пляж Анапы должен быть полностью очищен от последствий загрязнения мазутом. Предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным нормам Роспотребнадзор проведет до 1 марта.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.