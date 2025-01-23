Пожары уничтожили общественную инфраструктуру Лос-Анджелеса на $350 млн

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес повредили или уничтожили объекты общественной инфраструктуры на сумму около $350 млн. Об этом сообщила газета The Los Angeles Times со ссылкой на отчет местных властей.

Как пишет издание, речь идет о предварительных оценках, при этом цифры, как ожидается, будут расти. Подавляющая часть ущерба, нанесенного городской инфраструктуре Лос-Анджелеса, была связана с пожаром "Палисейдс", который уничтожил более 6,6 тыс. строений и повредил 890 других. Помимо поврежденной инфраструктуры, город оценивает расходы на ликвидацию последствий пожаров в $24 млн, отмечает газета.

Согласно данным консалтинговой компании AccuWeather, общий экономический ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил $250 млрд.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной тому стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь возгораний превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе дома знаменитостей. По последним данным, погибли 25 человек. Экономический ущерб превышает $250 млрд.