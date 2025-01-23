В РФ украинскую журналистку Соколовскую заочно осудили на 7,5 года

Суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

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Соколовскую признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти). Установлено, что в марте 2022 года журналистка распространила в канале одного из мессенджеров фейк о российских войсках. Кроме тюремного срока суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете на 4 года.

Отмечается, что уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой. Ранее суд заочно арестовал журналистку, она объявлена в розыск.

Напомним, что Соколовская сотрудничала с российскими газетами «Известия» и «Коммерсант» и писала о ситуации на Украине. Кроме того, она применяла участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выгнали из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов, который случился в мае 2014 года.