В Приморье у браконьера нашли шкуру амурского тигра и лапы медведя

В Приморском крае пограничники изъяли у браконьера шкуру амурского тигра, более 2 000 сушеных трепангов, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что все это обнаружили в одном из нежилых строений в городе Находка. Помещение использовалось иностранным гражданином.

Возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье за незаконную добычу краснокнижных животных и водных биологических ресурсов.

В ФСБ уточнили, что ущерб от деятельности браконьера превысил три миллиона рублей.