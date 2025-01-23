В Приморье у браконьера нашли шкуру амурского тигра и лапы медведя
В Приморском крае пограничники изъяли у браконьера шкуру амурского тигра, более 2 000 сушеных трепангов, 12 лап медведя и другие фрагменты диких животных. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что все это обнаружили в одном из нежилых строений в городе Находка. Помещение использовалось иностранным гражданином.
Возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье за незаконную добычу краснокнижных животных и водных биологических ресурсов.
В ФСБ уточнили, что ущерб от деятельности браконьера превысил три миллиона рублей.