В подконтрольном ВСУ Запорожье сообщили о критической ситуации

Ситуация в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, где ночью был уничтожен объект энергетической инфраструктуры, критическая. Об этом сообщил глава назначенной Киевом региональной администрации Иван Федоров.

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По его словам, этой ночью в подконтрольном украинским войскам областном центре был уничтожен энергетический объект, а также получил повреждения промышленный объект.

"На данный момент ситуация достаточно критическая", - сказал Федоров в эфире национального телемарафона.

Утром Федоров сообщал о повреждении объектов инфраструктуры на территории региона, не уточняя их тип и количество. В ночь на 23 января в подконтрольных Киеву районах Запорожской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. По словам Федорова, в общей сложности сирены работали почти 6,5 часа.