Бывший мэр Сочи Копайгородский обжаловал свой арест в кассации

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, обвиняемый в особо крупной растрате, направил в кассационную инстанцию жалобу на решение Московского городского суда оставить его под стражей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

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"Жалоба направлена в кассационную инстанцию", — отмечается в материалах. 15 января Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда о продлении срока заключения под стражей Копайгородскому на три месяца. Бывшего главу Сочи обвиняют в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей.

По словам адвоката экс-чиновника, эту землю Копайгородский "подарил благотворительному фонду "Дети Донбасса". Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги Янины.

13 ноября жену Копайгородского отправили под домашний арест. Она проходит по тому же уголовному делу о растрате в особо крупном размере, что и супруг.