Родившую от 13-летнего школьника учительницу выпустили из тюрьмы

В американском штате Нью-Джерси суд выпустил из тюрьмы учительницу, обвиненную в совращении ученика. Об этом сообщает телеканал WPVI-TV. 34-летняя Лора Карон была арестована 15 января.

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По версии полицейских, женщина в период с 2016 по 2020 год совращала школьника. В 2019 году она забеременела от пострадавшего, которому тогда было всего 13 лет. Суд принял решение, в соответствии с которым Карон может находиться на свободе до завершения следствия. Ей запрещено общаться с представителями школьного округа, где она проработала 11 лет, а также с пострадавшим и его семьей.

В свою очередь, адвокат Карон подчеркнул, что власти арестовали учительницу до завершения ДНК-тестирования, и в настоящее время никаких доказательств ее связи со школьником. 19 ноября сообщалось, что в США учительницу отправили в тюрьму за совращение 18-летнего ученика.