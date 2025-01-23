В Таиланде поляку грозит до 10 лет тюрьмы за отказ извиниться перед женщиной

В Таиланде гражданин Польши попал за решетку, потому что отказался извиняться перед местной жительницей. Об этом пишет The Thaiger.

Отмечается, что 31-летний поляк по имени Петр приехал отдыхать в Бангкок. 12 января он зашел в продуктовый магазин, где мимоходом шлепнул по ягодицам незнакомую ему тайку.

По словам женщины, она решила, что ее разыгрывают друзья, но была шокирована, обнаружив, что это сделал незнакомый иностранец.

Чувствуя себя оскорбленной, женщина обратилась в полицию. При этом она пояснила, что ей не нужна никакая компенсация, она лишь хочет, чтобы мужчина извинился перед ней и в будущем воздержался от подобных действий.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, поэтому полицейские быстро установили личность иностранца и нашли квартиру, которую он снимал. Петру была вручена повестка, чтобы явился в участок и извинился. Однако поляк не выполнил требование.

В свое оправдание он заявил, что шлепнул жительницу Тайланда не сильно, и вообще он такое "много раз делал в клубах, и никто раньше не жаловался". Поляк также добавил, что скоро уезжает и тайская полиция ничего ему не сможет сделать.

После этого женщина подала в суд на мужчину, его арестовали и поместили под стражу. Петру предъявлено обвинение в сексуальном насилии.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, штраф в размере до 200 тысяч бат либо и то, и другое.