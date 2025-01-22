Суд отказал Стрелкову в смягчении наказания

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отклонил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, поданное Игорем Стрелковым, осуждённым по делу о публичных призывах к экстремизму.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката Александра Молохова.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства», — заявил собеседник.

Мосгорсуд в январе 2024 года приговорил Стрелкова к четырём годам колонии общего режима за публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете.

Кроме того, ему запретили администрировать сайты на протяжении трёх лет.

В конце 2024 года Стрелков подал прошение об освобождении из колонии. Он просил заменить ему наказание на принудительные работы.