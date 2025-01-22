В руках российского курсанта взорвалась мина из США

Во Владивостоке во время выставки в честь Дня военного инженера в руках курсанта взорвалась мина из США. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, мероприятие, организованное Музеем пограничного управления по Приморскому краю, проходило на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. 21 января выставку посетил курсант второго курса, которого заинтересовала лежащая на столе среди экспонатов мина. Когда он взял устройство, оно сдетонировало.

По информации издания, в результате молодой человек получил минно-взрывные травмы, а также множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи. Оценка его состояния не приводится. В каком именно вузе учился пострадавший, не уточняется.

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