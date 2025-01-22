Мертвого младенца нашли в стиральной машине

Мать двоих детей уверяет, что не знала о третьей беременности.

На Южном Урале произошла шокирующая трагедия, связанная со смертью новорожденного. Алена А., женщина, которая родила третьего сына в бане, сейчас находится под следствием после того, как следователи обнаружили тело ребенка, завернутое в черный пакет, в стиральной машине. Подробности истории восстанавливала КП-Челябинск.

Алена настаивает на том, что в первых числах ноября 2024 года в ее доме в поселке Сулея у нее произошёл выкидыш, и что ребенок не был живым при рождении. Однако судмедэксперты установили, что причиной смерти малыша стало переохлаждение, что косвенно указывает на то, что он был жив, когда его спрятали в стиральной машине. Это открытие вызвало множество вопросов о том, как же произошло такое трагическое событие.

По словам Алены на ТВ-программе, она почувствовала недомогание и решила принять ванну для облегчения, не осознавая, что у нее начинаются роды. В результате, роды произошли в бане, и она, отвращаясь от шока, допустила, что ребенок мог погибнуть. После этого она позвонила своему мужу, который вызывал скорую помощь, заявив о произошедшем, но полицейские вскоре обнаружили в ее доме тело малыша.

Учитывая горе, которое пережила Алена, потеряв сына и брата в прошлом, — одного при трагическом случае утопления, а другого в аварии, ее адвокаты настаивают на том, что ей нужна помощь, а не уголовное преследование.

В ближайшее время ей назначат психолого-психиатрическую экспертизу, которая поможет выяснить, как она справляется с нагрузкой и какие факторы могли повлиять на ее поведение в тот роковой день.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что женщина родила в бане и закопала младенца в снегу.