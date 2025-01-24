Milliyet: почти половина погибших при пожаре в отеле в Турции младше 18 лет
Почти половина жертв трагедии в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу оказались несовершеннолетними.
Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на Министерство юстиции Турции.
Отмечается, что по меньшей мере 36 человек, погибших в результате пожара, были в возрасте 18 лет и младше.
Список жертв обнародовал департамент судмедэкспертизы.
Самым юным из погибших оказался пятилетний мальчик. В нескольких семьях жертвами стали сразу несколько детей.
Ранее сообщалось, что во время пожара в отеле погибли 14 человек из одной семьи.
Также стало известно, что число жертв трагедии выросло до 79.
Пожар в отеле Grand Kartal вспыхнул в ночь на 21 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днём траура в стране.