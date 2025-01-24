Почти половина погибших при пожаре в отеле в Турции младше 18 лет

Почти половина жертв трагедии в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу оказались несовершеннолетними.

Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на Министерство юстиции Турции.

Отмечается, что по меньшей мере 36 человек, погибших в результате пожара, были в возрасте 18 лет и младше.

Список жертв обнародовал департамент судмедэкспертизы.

Самым юным из погибших оказался пятилетний мальчик. В нескольких семьях жертвами стали сразу несколько детей.

Ранее сообщалось, что во время пожара в отеле погибли 14 человек из одной семьи.

Также стало известно, что число жертв трагедии выросло до 79.

Пожар в отеле Grand Kartal вспыхнул в ночь на 21 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днём траура в стране.