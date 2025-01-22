Стрельба произошла на кладбище «Вагнера» в Иркутской области
Мужчины в военной форме устроили стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области.
По данным СМИ, возможно, таким образом прошло открытие нового мемориала в честь павших солдат.
— На Александровском кладбище прошло открытие мемориала посвящённого героям ЧВК «Вагнер», отдавшим свои жизни за Родину, — написали в Telegram-канале ККОО Ветеранов боевых действий «Сибирь».
На опубликованных кадрах видны треугольные надгробия, характерные для захоронений бойцов «Вагнера».
18 января сообщалось, что мемориальный комплекс в память бойцов ЧВК «Вагнер» с памятником основателю компании «Первому» Евгению Пригожину и ее командиру «Девятому» Дмитрию Уткину открыли на Александровском кладбище в Иркутске.
До этого Антона Елизарова («Лотос») отстранили от командования ЧВК «Вагнер» по инициативе главы «музыкантов» Павла Пригожина. В результате командиры «Вагнера» сформировали отдельную организацию «Легион Вагнера».