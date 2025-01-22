Стрельба произошла на кладбище «Вагнера» в Иркутской области

Мужчины в военной форме устроили стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области.

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По данным СМИ, возможно, таким образом прошло открытие нового мемориала в честь павших солдат.

— На Александровском кладбище прошло открытие мемориала посвящённого героям ЧВК «Вагнер», отдавшим свои жизни за Родину, — написали в Telegram-канале ККОО Ветеранов боевых действий «Сибирь».

На опубликованных кадрах видны треугольные надгробия, характерные для захоронений бойцов «Вагнера».

18 января сообщалось, что мемориальный комплекс в память бойцов ЧВК «Вагнер» с памятником основателю компании «Первому» Евгению Пригожину и ее командиру «Девятому» Дмитрию Уткину открыли на Александровском кладбище в Иркутске.

До этого Антона Елизарова («Лотос») отстранили от командования ЧВК «Вагнер» по инициативе главы «музыкантов» Павла Пригожина. В результате командиры «Вагнера» сформировали отдельную организацию «Легион Вагнера».