Суд арестовал сотрудника банка, укравшего из ячейки в Москве 180 миллионов

Таганский районный суд столицы арестовал Алексея Гостюхина, сотрудника московского отделения Национального банка сбережений (НБС), который украл из банковской ячейки 180 миллионов рублей и планировал улететь из города.

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Об этом в среду, 22 января, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса АО «Банк НБС» отправлен в СИЗО. Гостюхин и иное лицо, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей, будучи материально ответственным и осведомленным о заключенном потерпевшей договоре аренды индивидуального банковского помещения, тайно похитил денежные средства, после чего распорядился ими по собственному усмотрению, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Теперь под стражей он пробудет два месяца. Мужчину обвиняют по статье о краже в особо крупном размере.

О задержании Гостюхина стало известно утром 22 января. Сотрудники правоохранительных органов поймали его в одном из столичных аэропортов. Деньги клиентов он похищал по частям, около 35 миллионов рублей перевел в криптовалюту.