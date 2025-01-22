Фальшивая «Памфилова» позвонила члену ЦИК прямо на заседании

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что телефонные мошенники позвонили одному из членов ЦИК от ее имени во время заседания. Об этом сообщает РИА Новости.

Памфилова отметила, что звонок поступил члену избиркома Евгению Колюшину через Telegram. В этот момент настоящая Памфилова выступала на заседании и Колюшин слушал ее выступление. Параллельно мошенники позвонили жене Колюшина.

На заседании ЦИК показали скриншоты сообщений от мошенников, которые пришли члену избиркома. Выдававшие себя за Памфилову мошенники несколько раз позвонили Колюшину, а затем спросили, «зачем он сбрасывает». Памфилова призвала членов комиссий на всех уровнях не терять бдительности.

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В конце 2024 года глава ЦИК предупредила, что телефонные мошенники от имени ФСБ и других органов пытаются обмануть членов избирательных комиссий, пытаясь дискредитировать избирательную систему России. Памфилова рассказала, как фальшивые спецагенты пытались убедить одну из сотрудниц ЦИК, что от ее имени был совершен денежный перевод украинским националистам.