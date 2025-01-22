В Иране потерпел крушение военный самолет
Самолет военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение в провинции Хамадан на западе страны. Оба пилота живы.
Об этом сообщило агентство IRNA.
"Оба пилота успели катапультироваться до падения", - заявил замгубернатора провинции Хамзе Эмраи.
Указывается, что в настоящее время пилоты доставлены в больницу, они проходят обследование. По предварительным данным, они получили незначительные травмы.
По информации агентства, самолет упал утром в районе Кабудараханг. Модель воздушного судна не уточняется. В настоящее время следователи выясняют причины происшествия.