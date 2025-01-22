Глава Wildberries показала на суде справку о психическом здоровье

Глава компании Wildberries Татьяна Ким на заседании суда якобы представила справку о состоянии психического здоровья. Ранее ее бывший муж Владислав Бакальчук намекал, что она якобы не психически здорова.

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Об этом в среду, 22 января, сообщили в соцсети.

— Представители Татьяны Бакальчук (Бакальчук бывшая фамилия Татьяны Ким — прим. «ВМ») попросили приобщить к делу справки о том, что бизнесвумен полностью здорова. Объяснили это тем, что Владислав Бакальчук намекал на психические проблемы у супруги — и назвали это ударом по ее чести и достоинству, — пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным в соцсети, представители Бакальчука обратили внимание, что справка датирована августом прошлого года. По неподтвержденной информации, они отметили, что хотели бы видеть более свежие документы. Официального подтверждения этой информации нет.

Глава Wildberries обвинила своего бывшего мужа в расхищении средств компании

В начале сентября прошлого года на фоне скандала с делением компании Wildberries возле головного офиса в Москве произошла стрельба. Одним из участников потасовки стал сам Владислав Бакальчук. В ходе происшествия погибли два человека. «Вечерняя Москва» собрала главные новости по теме в отдельный материал.