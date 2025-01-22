Дело бывшего замглавы МЧС РФ Барышева о мошенничестве направили в суд

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу, возбужденное в отношении бывшего заместителя главы МЧС РФ Павла Барышева, направили на рассмотрение в суд. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ. К текущему моменту сотрудники ведомства завершили расследование и установили, что в 2017–2019 годах экс-чиновник подделал и представил в суд документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.

«По результатам рассмотрения указанных документов судом принято решение о предоставлении Барышеву трехкомнатной квартиры в Московском регионе. Своими преступными действиями Барышев причинил ущерб государству на сумму более 20 млн рублей», — говорится в публикации.

Как рассказали в пресс-службе, после начала расследования на квартиру был наложен арест. Также сотрудники СК РФ допросили свидетелей, изъяли имеющие отношение к делу документы и предметы, провели судебные экспертизы и собрали доказательную базу.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

Барышев занимал пост заместителя главы МЧС РФ в период с 2017 по 2021 годы. В мае 2021 года президент страны Владимир Путин освободил чиновника от должности, при этом причины такого решения не уточнялись.