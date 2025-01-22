Домашний арест Лерчек снова продлили

В среду, 22 января, суд продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) до 26 марта 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

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Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что Валерии Чекалиной, ее бывшему мужу Артему Чекалину, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение в проведении валютных операций с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

В прокуратуре заявили, что в рамках продажи фитнес-марафонов в интернете обвиняемые отправляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В обвинении подчеркивается, что таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей.

Адвокат Чекалиной Екатерина Гордон заявила РИА Новости, что ее подзащитная не признает вину. 4 октября 2024 года бывших супругов отправили под домашний арест.