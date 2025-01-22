Приговор обвиняемому в покушении на писателя Прилепина вступил в силу

Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок лишения свободы по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья огласил, что приговор второго Западного окружного военного суда остается без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Следственный комитет РФ установил, что Пермяков, в 2015 году участвовавший в боевых действиях против Украины, позже стал сотрудничать с украинскими спецслужбами. В 2022 году он получил задание ликвидировать Прилепина. Он приехал в Россию, через соцсети под вымышленным именем связался с сыном Прилепина и узнал маршрут его перемещения. Далее он установил взрывное устройство, которое активировал 6 мая 2023 года.

В результате взрыва Прилепин был тяжело ранен и долгое время провел в больнице. Пермякова задержали в день теракта. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины и должен был получить $20 тыс.