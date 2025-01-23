В Воронежской области пенсионер инвестировал в мошенников 2 млн рублей

В Новгородской области 30-летний мужчина назвал мошенникам код из SMS-сообщения и лишился сбережений. Об этом сообщает novvedomosti.ru. По информации издания, с жителем поселка Угловка связался неизвестный, представившийся "сотрудником оператора сотовой связи", и убедил его назвать код из SMS-сообщения.

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После этого россиянину позвонила "сотрудница Госуслуг", сообщившая якобы о многочисленных заявках на оформление кредитов на мужчину. Аферисты убедили россиянина, что для сохранения сбережений ему нужно оформить займы. По инструкциям аферистов он взял три кредита на 1,8 млн рублей и отправил деньги преступникам. Он также заложил свой автомобиль.

Через некоторое время он рассказал о происходящем родственникам, и те посоветовали обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.