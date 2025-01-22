Девятилетнюю российскую школьницу шантажировали интимными фото

В Екатеринбурге неизвестные шантажировали девятилетнюю школьницу интимными фотографиями. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

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Собеседник отметил, что юной россиянке предложили сделать эротические фото и опубликовать их в соцсетях. Девочка подчинилась просьбе незнакомца, через некоторое время ей начал угрожать еще один человек.

«Он пригрозил, что выложит их на всеобщее обозрение, если она не кинет ему что-то еще», — поделился источник.

Тогда школьница снова выполнила требование. Позже она догадалась, что ее просят участвовать в чем-то преступном. Ребенок обо всем рассказал матери, и та отправилась к сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас ведется проверка, подчеркнул собеседник Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве угрожавший похитить все деньги со счетов родителей 10-летней школьницы мужчина выманивал у нее интимные фото.