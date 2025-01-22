Россиянка прилюдно проткнула себе оба глаза шприцем
Пациентка Боткинской больницы в Санкт-Петербурге прилюдно проткнула себе оба глаза шприцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации издания, у россиянки помутилось сознание из-за высокой температуры. Женщина совершила попытку самоповреждения на глазах у другой пациентки — та позвала на помощь, и медики перевели пострадавшую в отделение реанимации.
Отмечается, что состояние женщины оценивается как тяжелое.
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