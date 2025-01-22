В России лошадь проломила череп и раздробила мозг хозяйки

В Уссурийске лошадь проломила череп и раздробила мозги хозяйки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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Девушка шла вместе с лошадью по обочине дороги. Во время проезда автомобиля животное испугалось, из-за чего лягнула хозяйку. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом костей черепа и выявили размозжение мозга.

Хозяйке лошади провели трапанацию черепа, она находилась в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в течение десяти дней. Сейчас пациентка идет на поправку и лечится в отделении травматологии.

Ранее в Республике Тува двое детей получили удар током, катаясь на лошади. Когда они передвигались по болотистой местности, один из детей левой рукой задел провод, который свисал с электростолба, в результате ожоги получили двое несовершеннолетних, которые ехали на одной лошади.