Следователи возбудили уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних, совершивших террористический акт на железной дороге в Свердловской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Им вменяют пункт «а» части 2 статьи 205 («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Фигуранты находятся под стражей.

По версии следствия, в первой половине января несколько несовершеннолетних подожгли релейный шкаф, расположенный на перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги. В результате оказалось повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов.

Злоумышленников задержали сразу после совершения преступления. Инструкции они получали через мессенджер — за теракт им пообещали десять тысяч рублей.

В российском регионе двум подросткам предъявили обвинение за теракт на железной дороге

Ранее в Барнауле сотрудники силовых структур задержали студента одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края, который пытался поджечь военкомат по заданию представителей украинской террористической организации.